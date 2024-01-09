شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا فى قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - أوجو صامويل - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - محمود أوكا - كريم الطيب - فخري لاكاي.
وجاءت الغيابات على النحو التالي:
بسبب الإصابة:
شريف إكرامي - إصابة بالكتف
رمضان صبحي - إصابة بشد في العضلة الخلفية
عبد الله السعيد - الإصابة بآلام في الظهر
أسامة جلال - إصابة في أربطة غضروف الركبة
إبراهيم عادل - مواصلة التأهيل وعدم الجاهزية الفنية
محمود مرعي - إصابة بمزق في العضلة الخلفية
دودو الجباس - تمزق في اربطة الركبة
الانضمام الدولي لمنتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:
أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين
الدوليون الأجانب مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:
محمد الشيبي - منتخب المغرب
بلاتي توريه - منتخب بوركينا فاسو
فيستون ماييلي - منتخب الكونغو
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