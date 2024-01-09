شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك والاتحاد فى ثانى جولات المرحلة الثانية من دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء ، لقاءات قوية فى ثانى مواجهات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلى على سموحة بنتيجة3/0 والزمالك على إيسترن كومبانى بنتيجة 3/0 والاتحاد السكندرى على الطيران 3/0 .

وأقيمت على مدار الجمعة الماضية لقاءات قوية على صعيد الجولة الأولى بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز .

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/1، والاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1، وإيسترن كومبانى على الطيران 3/0 على صعيد المجموعة الأولى، والأهلى على القناة بنتيجة 3/0، وسموحة على بتروجت 3/ 0، وسبورتنج على الترسانة3/0 بالمجموعة الثانية.

وينتهى الدور الثانى يوم 13 فبراير القادم، حيث تقام المرحلة الأولى من الدور الثانى للجموعة الأولى والثانية أيام 5، 9 ، 13 يناير على أن تقام المرحلة الثانية من الدور الثانى أيام ، 6 ،10 ، 13 فبراير القادم، بينما تقام المرحلة الأولى للمجموعتين الثالثة والرابعة أيام 6 ، 13 ، 16 يناير الجارى، على أن تختتم بالمرحلة الثانية أيام 27 يناير، و3 ، 10 فبراير.