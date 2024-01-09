شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطير لأمريكا لحضور دورة تدريبية قبل مواجهة الإسماعيلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، البلاد مساء أمس الاثنين، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور دورة تدريبية سريعة بلوس أنجلوس.

ويعمل إيهاب جلال على التطوير الدائم لكافة الأمور الفنية، حيث يحرص على حضور الكثير من الدورات من أجل الاطلاع على كافة الأمور الحديثة في عالم

التدريب.

ويعود المدير الفني من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مباراة سيراميكا المقرر لها يوم 17 يناير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، ضمن كأس الرابطة.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيرا على فريق منية سمنود بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي في المباراة كل من محمد زيدان ومحمد دسوقي "ركلة جزاء" ومروان حمدي وعمرو السعيد.