شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب سمير فكري عن مباراة البنك الأهلي ببطولة كأس الرابطة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب سمير فكري، نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء الموافق السابع عشر من يناير الجاري على ستاد برج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث في مباراة اليوم بالجولة الأولى من البطولة والتي جمعت المصري بالمقاولون العرب والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ ، وذلك لسابق حصول اللاعب على انذارين في مباريات المصري السابقة بالدوري ، حيث أن لوائح بطولة كأس الرابطة تنص على كون مبارياتها مرتبطة بمباريات الدوري السابقة واللاحقة لها فيما يتعلق بالانذارات.

و قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق المقاولون العرب والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف لعمرو موسى.

ومن المقرر أن يستأنف المصري تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر بعد غدا الخميس استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء الموافق السابع عشر من يناير الجاري على ستاد برج العرب.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.