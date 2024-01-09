شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل مع سفير مصر بكوت ديفوار للاطمئنان على استعدادات بعثة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفياً مع السفير شريف سيف، سفير مصر لدى كوت ديفوار، للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها ال ٣٤، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجارى وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، مقسمة على 6 مجموعات.

وخلال الاتصال، استمع وزير الشباب والرياضة إلى شرح مفصل من السفير شريف سيف، حول كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكوت ديفوارية لاستضافة البطولة، والتي تشمل توفير كافة سبل الراحة والدعم للبعثة المصرية، وضمان سلامة وأمان اللاعبين والإداريين وكافة أعضاء البعثة، كما اطمئن على كافة الأمور اللوجستية التي تخص البعثة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية البطولة، باعتبارها أحد أهم الأحداث الرياضية في القارة الأفريقية، والتي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية والافريقية، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع كافة الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية، من أجل تحقيق أفضل النتائج.

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى السفير شريف سيف، على جهوده المتواصلة في متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية، متمنياً التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة، والعودة مجدداً إلى منصات التتويج والفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عاماً، وإضافة النجمة الثامنة لتواصل تصدرها لاكثر المناخبات تتويجاً بالبطولة.

ومن جانبه، أعرب السفير شريف سيف عن سعادته بتواصل وزير الشباب والرياضة معه، للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتوفير كافة سبل الدعم للمنتخب المصري، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يقع ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.