شكرا لقرائتكم خبر عن قدرى عبد العظيم: عقوبة لاعب شباب الخربة هزيلة.. واتركوا الحرية لـ"بيريرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد قدري عبد العظيم رئيس لجنة الحكام الرئيسية الأسبق ان عقوبة محمود سليمان عبد الحافظ لاعب شباب الخربة هزيلة جدا نظرا لما حدث من اللاعب بعد تعدية على مصطفى الجمل حكم مباراة فريقة امام 6اكتوبر برمانه ضمن منافسات القسم الثالث بشمال سيناء .

أضاف عبد العظيم في تصريحات خاصه لبرنامج صفارة عقل بتليفزيون الخليج 365 أنه لا بد من الحفاظ على هيبة قضاة الملاعب وأن تكون هناك عقوبات رداعه للاعتداء على الحكام وان يكون هناك صلاحية للجان المسابقات المختلفة بالفروع اتخاذ قرار بشطب كل من يتعدى على الحكام سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، وذلك فى إطار المساندة والدعم لمنظومة التحكيم .

أشار رئيس لجنة الحكام السابق إلى أنه يجب مساندة ودعم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام خاصة بعد ما أتاح الفرصة لأكثر من حكم ومساعد من صغار السن والواعدين للظهور بالدوري الممتاز والمحترفين لكن لا بد أن يطبق بيريرا مبدأ الثواب والعقاب في تقييم أداء الحكام وأن يستمر في الدفع بالوجوه الجديدة موضحا ان الحكم الجيد هو الذى يعتمد الحكم على الـ"VAR" في أغلب قراراته الفنية الإدارية.