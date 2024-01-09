شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية للاعبى المصرى غداً قبل الاستعداد للبنك الأهلى فى كاس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق المقاولون العرب والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف لعمرو موسى.
وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
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