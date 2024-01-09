شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم "زلاكة" من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع نظرائهم فى سيراميكا حول ضم الفريق السماوى لمحمود عبد الحفيظ زلاكة، لاعب الوسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب بيراميدز فى التعاقد مع زلاكة لتدعيم وسط الملعب بلاعبين صغار فى السن، خاصة أن هذا المركز يتواجد به العديد من اللاعبين الكبار مثل عبد الله السعيد ووليد الكرتى، ويرغب مسئولو الفريق السماوى فى تجهيز البدلاء تحسبًا لرحيل أى منهما.

ونجح مسئولو بيراميدز فى التوصل لاتفاق مع سيراميكا حول ضم "زلاكة" ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه من المنتظر أن يكون هناك لاعبين من بيراميدز ينتقلون لسيراميكا ضمن الصفقة.

ويستعد بيراميدز لاستضافة نظيره فاركو في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - أوجو صامويل - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - محمود أوكا - كريم الطيب - فخري لاكاي.