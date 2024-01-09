شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ينتظر إنجازا فريدا للاعبين المصريين فى أمم أفريقيا عبر تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل محمد صلاح في أن يكون أول لاعب مصري يسجل في 4 نسخ متتالية في بطولة الأمم الأفريقية، حيث يحتفظ بستة أهداف في سجله التهديفي بالبطولة، سجلها في ثلاثة نسخ مختلفة.

ولم يفز صلاح بكأس أمم أفريقيا مطلقًا، لكنه قد يصبح أول مصري يسجل في أربع بطولات مختلفة لكأس الأمم الأفريقية، بعد أن سجل سابقًا في نسخ 2017 و2019 و2021.

ويسعى صلاح لكتابة تاريخ بأن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، والتي يتصدرها حسن الشاذلي برصيد 12 هدفا.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.