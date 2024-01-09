شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور: طنطا حقق المطلوب أمام القناة وما زالت الفرصة قائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمرو أنور، المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا، عن سعادته الكبيرة بالفوز على القناة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين علي ملعب طنطا ضمن مباريات الجولة السادسة عشر.

وأكد المدير الفني أن الثلاث نقاط هى الأهم، وهو الشىء المطلوب وأن الفرصة ما زالت قائمة للمنافسة على الصعود.

وكان طنطا قد حقق الفوز على القناة بهدف فى الدقيقة 17 من الشوط الثاني عن طريق لاعبة عبد الرحمن الدح، ليرفع رصيده من النقاط إلى 25 نقطة. فريق القناة يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن برصيد 25 نقطة.