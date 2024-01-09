رالي دكار: الراجحي يعزّز صدارة الترتيب العام ولوب يعوض إخفاقات البداية

الرياص - اسماء السيد - الهفوف (السعودية): وسّع السعودي يزيد الراجحي الفارق مع أقرب مطارديه في فئة السيارات إلى أكثر من أربع دقائق، الثلاثاء بين السالمية والهفوف في السعودية، ضمن المرحلة الرابعة من رالي دكار الصحراوي، الأولى التي يحرزها الفرنسي سيباستيان لوب هذه السنة.

وفيما سجّل لوب 2:36:02 ساعتين في المرحلة البالغ طولها 299 كلم، حلّ الراجحي (تويوتا) سائق فريق أوفردرايف رايسينغ، ثانياً بفارق دقيقة و8 ثوان، وحامل اللقب في آخر سنتين القطري ناصر العطية (برودرايف ناصر ريسينغ) ثالثاً بفارق دقيقة و22 ثانية.

قال الراجحي البالغ 42 عاماً "تقدّمنا للأمام عند الكيلومتر 50 أو 60. لم يكن من السهل افتتاح المسار، لكنّنا انطلقنا بشكل جيّد. تعرّضنا لثقب في الإطار بين الكيلومتر 150 والكيلومتر 180 وأنهينا المرحلة الخاصة مع إطار بضغط 1.4 بار، لكن لم يؤثر ذلك علينا كثيراً. أبطأنا أكثر مع تبّقي 100 كيلومتر على النهاية لتفادي أيّة مشاكل. أنا مستعدّ لبقية المراحل".

وكان لوب، سائق برودرايف، عاش يوماً مخيّباً بعد انثقاب إطاره ثلاث مرات وتأخره بفارق 22 دقيقة عن الفائز الإثنين.

لكن مرحلة الثلاثاء كانت رحيمة على بطل العالم للراليات تسع مرات وتضمّنت صخوراً أقل على المسار "كان مهماً أن نعود، خصوصاً وأن مراحل كبرى تنتظرنا. لا يجب ان نتخلّف عن الركب".

تابع لوب (49 عاماً) الذي حقق فوزه الـ24 في مراحل دكار "سيارات أودي الثلاث تؤدي بشكل جيّد، ناصر ويزيد أيضاً. المنافسة كبيرة. في الوقت الحالي، لم يبتعد أحد".

ويأمل ابن منطقة الألزاس حصد فوزه الأول برالي دكار، بعد حلوله وصيفاً في آخر نسختين، وهو أصبح سادساً في الترتيب العام بفارق 23 دقيقة عن الراجحي.

بدوره، قال العطية، الذي صعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 11 دقيقة عن الراجحي والذي عانى أيضاً من انثقاب الإطارات في أول يومين "لم يكن من السهل إيجاد السرعة المناسبة في ظلّ الملاحة المعقّدة. لم نرتكب أيّة أخطاء ولم نواجه أيّة ثقوب".

تابع "سوبرمان "تحتّم علينا بلوغ مخيّم المبيت دون تعقيدات كي نستعدّ للغد. أنا سعيد بالتواجد هنا. بداية الرالي لم تكن سهلة، حيث واجهنا قدراً لا بأس به من المشاكل، لكنّنا بدأنا في إيجاد النسق شيئاً فشيئاً مع السيارة الجديدة".

وبعد حلوله رابعاً في مرحلة الثلاثاء، ابتعد الإسباني كارلوس ساينس (أودي) 4:29 دقائق عن الراجحي، فيما أصبح زميله في أودي الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثامناً بفارق 26 دقيقة عن المركز الأول.

ويتعيّن على المشاركين الحذر من المرحلة الخامسة الأربعاء في الربع الخالي بين الهفوف والشبيطة (118 كلم) حيث تكثر الكثبان.

كورنيخو يتصدر الدراجات

وفي فئة الدراجات النارية، تبوّأ التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو (هوندا) صدارة الترتيب العام، محققاً فوزه الثاني.

قال ناتشو الذي حقق فوزه الثامن في دكار منذ مشاركته الأولى "ارتكبت بعض أخطاء الملاحة بداية، اعتقدت أني خسرت الوقت، فشرعت في الهجوم كي أعوّض".

وتقدّم كورنيخو زميله الأميركي ريك برابيك بثلاث دقائق، ثم الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كيه تي أم) حامل اللقب والفائز الإثنين.

وتراجع متصدر الترتيب العام البوتسواني روس برانش (هيرو) إلى المركز الثاني في الترتيب العام، بعد حلوله رابعاً بفارق 4:26 دقائق عن كورنيخو.

قال برانش "كان يوماً معقداً بالنسبة لي، سقطت مرتين، إحداهما عندما كنت أقرأ خريطة المرحلة والثانية على الكثبان".

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1 السعودي يزيد الراجحي (تويوتا أوفردرايف رايسينغ) 15:44:339 ساعة

2 الاسباني كارلوس ساينس (أودي) بفارق 4:29 دقائق

3 القطري ناصر صالح العطية (برودرايف ناصر رايسينغ) بفارق 11:03 د

4 البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا غازو) بفارق 19:31 د

5 السويدي ماتياس إكستروم (أودي) بفارق 19:42 د

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 التشيليي خوسيه إيغناسيو كورنيخو (هوندا) 17:27:13 ساعة

2 البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورتس) بفارق 1:15 دقيقة

3 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 4:56 د

4 الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كيه تي أم) بفارق 20:39 د