شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص "باصات" لنقل جمهور الزمالك من وإلى استاد آل نهيان بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لمعسكر فريق الزمالك في الإمارات، تخصيص "باصات" لنقل جمهور الفريق الأبيض من جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لبطولة أبو ظبى الودية، إلى استاد ال نهيان في أبوظبي بنادي الوحدة الإمارتي من أجل دعم جماهير القلعة البيضاء في الإمارات.

وكانت الشركة المنظمة لمعسكر الزمالك عقدت اجتماعا خلال الأيام الماضية مع القائمين على رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات، من أجل مناقشة اقتراحاتهم وتصوراتهم لتسهيل حضور جماهير الزمالك العريق في الإمارات لبطولة أبو ظبي الودية.

ومن المقرر أن يطير الزمالك إلى الإمارات يوم 18 يناير الجارى للمشاركة في الدورتين الوديتين، خلال فترة التوقف الدولى.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.