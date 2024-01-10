أحمد نبيل كوكا: تعرضت للإصابة بدون احتكاك ونصائح فيتوريا دعمتنى

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد نبيل كوكا كواليس إصابته في معسكر المنتخب الوطني، والتي أدت إلى أستبعاده من المعسكر وانضمام مهند لاشين بدلا منه.

وقال كوكا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس مع أحمد شوبير: "في اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر شعرت بالتواء في قدمي، ولكن الألم تضاعف في اليوم الثاني، ووجدت مساندة من جميع لاعبي المنتخب".

وواصل كوكا: "الإصابة حدثت بدون أى احتكاك، وفيتوريا ساندني بعد إصابتى، وتصريحاته معي دعمتني بشكل كبير وأثرت إيجابيا في معنوياتي، وكهربا من أكثر اللاعبين الذين وقفوا بجواري وهو دائم مساندة الجميع في الأهلي أو المنتخب، ويلعب دورا مهما في تهيئة اللاعبين في مواقفهم الصعبة".

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار قبل قليل استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2023، التي تنطلق السبت المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وكانت البعثة أقلعت من مطار القاهرة عصر اليوم، وعلى متنها 27 لاعبا والجهاز الفني والطبي والإداري، ويعد المنتخب الوطنى المصري الأكثر تحقيقاً للأرقام القياسية فى تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل النسخة 34 التى تقام فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

ويتصدر الفراعنة قائمة أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الأفريقي في التاريخ برصيد 7 ألقاب نسخ (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010).

كما يعد المنتخب الوطني المصري هو الوحيد الذي فاز باللقب الأفريقى ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وذلك سنوات (2006، 2008، و2010).