"أنا متأسس كويس وأقدر أحكم 15 سنة كمان".. إبراهيم نور الدين يكشف أسباب اعتزاله التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، عن أسباب اعتزاله التحكيم نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأضاف "نور الدين"، في لقائه ببرنامج "الهدف"، على قناة "أون تايم سبورتس"، مساء الثلاثاء:"احنا معندناش ندرة في الكفاءات، حكام مصر كلها بخير، والتحكيم عبارة خبرات أي حكم هيحصل على خبرات هيكون أفضل من إبراهيم نور الدين"، مرادفا: "أنا عايز أوصل رسالة، إن أي إنسان بيوصل لمكانه معينة، مش لازم اللي يقعد على الكرسي يقعد يموت عليه".

وأكمل: "أنا لو عايز أحكم كمان 15 سنة، عندي القدرة البدنية لذلك، الحمد لله أنا متأسس كويس ،وبتمرن كويس وحافظ على نفسي معنديش اي مشكله الحمد لله ما حصلش في يوم من الأيام عدم اجتياز أي اختبار طبي أو بدني، دايما بكون الصدارة في جميع الاختبارات سواء في مصر أو في الكاف أو في الفيفا أو في الاتحاد العربي، الحمد لله معنديش أي مشاكل"، متابعا: "هو الموضوع ممكن يكون جزء تشبع، وممكن يكون جزء أني عايز أدي مساحة وفرصة لزميلي من الحكام".

وتابع: "أنا قلت أعتزل بدري عشان الشباب الصغير من الحكام يبقى عندة دافع معنوي ومهيئ نفسيا أن بالنسبه لهم ممكن يبقى في مقعد فارغ يسعوا إليه، والأمر هيعود على التحكيم في مصر بالأفضل".