شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: رمضان صبحي يتجه للاحتراف والزمالك يقترب من السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، يفكر في الوقت الحالي في الاحتراف الخارجي، رغم بعض التقارير التي ربطت بينه وبين الزمالك.

وأضاف شوبير، خلال برنامجه "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "من خلال معلوماتي في بيراميدز كان يقال إن بيراميدز متمسك باللاعب عبد الله السعيد ولن يفرط فيه".

وواصل شوبير: "الأمر تغيير في الوقت الحالي ولم يتحدث أحد من المسئولين في نادي بيراميدز بشأن التجديد، ووارد جدا اللاعب يكون في الزمالك".

وتعاني القلعة البيضاء من تداعيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد، وهو ما يفاقم من أزمة محاولات تعزيز الفريق بصفقات جديدة، ويبذل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جهودًا مكثفة لحل أزمة القيد وتسوية القضايا المتعلقة بحقوق الرعاية والغرامات، بما في ذلك القضايا المرتبطة بصفقات إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا.