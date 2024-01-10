شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: لا أبحث عن "اللقطة".. والأندية ليست أقوى من التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى إبراهيم نور الدين عن السبب وراء قرر اعتزال التحكيم بنهاية الموسم، قائلاً: "اتخذت قرار الاعتزال، حتى أقوم بتوصيل رسالة بأن من يصل لمكانة ليس بالضرورى أن يظل بها أو يخلد فيها، وقررت الاعتزال رغم إننى ما زلت قادرا على التحكيم لعدة سنوات قادمة".

وأضاف إبراهيم نور الدين، خلال تصريحات له لبرنامج "الهدف" عبر شاشة أون تايم سبورت 2، أنه قرر الاعتزال حتى يمنح الفرصة للأجيال الصاعدة، حتى يشعروا أن أمامهم فرصة وأمل.

وعن بحثه عن "اللقطة" خلال إدارته للمباريات، قال إبراهيم نور الدين: "كل اللي بيتفرج على كورة عارف مين هو إبراهيم نور الدين، وأنا فى المجال منذ 22 عامًا، ولا أبحث عن اللقطة، لكن بعض الإعلاميين يحاولون توجيه الرأي العام ضدي". وعلق إبراهيم نور الدين على ما يثار حول أن الأندية أقوى من التحكيم واتحاد الكرة، معلقًا: "لا أعتقد ذلك".

وبكى إبراهيم نور الدين على الهواء بعد عرض البرنامج لتقرير مصور مع بعض الجماهير، التى أبدت رأيها فيه، وأشادت بأدائه داخل المستطيل الأخضر، مما أثر فيه.