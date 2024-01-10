شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نبيل كوكا: موسيمانى صاحب قرار تصعيدى فى الأهلي وحصدت 10 بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، أنه يدين بالفضل في تصعيده للفريق الأول للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذى صعده للفريق في موسم 2020.

وقال كوكا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس مع أحمد شوبير: "كنت اللاعب الوحيد (الأشول) كلاعب وسط، وموسيماني احتاجني كظهير أيسر وقدمت المطلوب مني وقتها، ولعبت 6 مباريات في هذا المركز".

وواصل كوكا: "أحب اللعب كلاعب وسط، وتمنيت اللعب في مركزي لتقديم نفسي بصورة مميزة في المكان الذي أحبه، وفي هذه الفترة القصيرة منذ تصعيدي للفريق حصلت على 10 بطولات مع المارد الأحمر".

وأوضح لاعب وسط الأهلي: "منذ إصابتي في معسكر المنتخب وأنا اشعر بتحسن كبير، وأتمنى العودة في أقرب وقت".

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.