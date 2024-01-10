مواعيد مباريات اليوم فى كأس الرابطة والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، 3 مواجهات مثيرة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثالثة، ويستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي، بينما يحل فريق فاركو ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، ويبدأ سيراميكا رحلة الدفاع عن اللقب أمام إنبي.

موعد مباراة الجونة والبنك الأهلي

يستضيف ستاد خالد بشارة في الثالثة عصراً، اللقاء المثير بين الجونة والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً فريقي، المقاولون العرب والنادي المصري.

ويدخل فريق البنك الأهلي مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، منتشيا، خاصة بعدما اختتم مباريات الدوري قبل فترة التوقف الدولي بفوز كبير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول المسابقة، بينما على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة المباراة، تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال، باحثاً عن استغلال عامل الأرض في تحقيقه أول انتصار بكأس الرابطة.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو

في تمام الخامسة مساءً، يستضيف ستاد الدفاع الجوي، مواجهة قوية بين فريقي، بيراميدز وفاركو، وذلك بمنافسات الجولة لأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً فريقي، طلائع الجيش وزد.

ويدخل فريق بيراميدز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، باحثاً عن أول ألقابه، خاصة بعد حصد برونزية كأس السوبر المصري خلال النسخة الأخيرة، ويتحدى بيراميدز في مباراة اليوم غياب أبرز نجومه، سواء الدوليين مثل مهند لاشين ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي وعلي جبر والذين انضموا إلى المنتخب الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا، أو أسامة جلال والذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب.

بينما على الجانب الآخر، يبحث فريق فاركو عن استغلال بطولة كأس الرابطة في تصحيح الأوضاع ومنح الفرصة لجميع اللاعبين، بعدما تراجعت نتائج الفريق في الدوري بالموسم الجاري ليتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة سيراميكا وإنبي

وفي تمام الخامسة مساءً أيضاً، يبدأ فريق سيراميكا حامل لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة، رحلة الدفاع عن اللقب، عندما يصطدم بخصم عنيد وهو فريق إنبي، خلال اللقاء الذي يقام على عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً فريقي، الإسماعيلي والداخلية.

ويبحث فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي، عن الدفاع عن اللقب والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة خاصة في غياب الأهلي والزمالك، حيث باتت حظوظ الفرق متساوية للوصول إلى اللقب، بينما يرغب فريق إنبي تحت القيادة الفنية لتامر مصطفى في مواصلة تقديم العروض القوية أمام حامل اللقب، والوصول بالفريق البترولي إلى أبعد نقطة في البطولة.

القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.