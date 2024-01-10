شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام السابق: أتمنى شطب لاعب شباب الخربة.. والتصنيف أزمة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، أن قرار لجنة المسابقات بتوقيع عقوبة الإيقاف 8 شهور وغرامة 10000 جنيه، وبتوصية بالشطب على محمود سليمان عبد الحافظ لاعب شباب الخربة، نظرا لما حدث من اللاعب بعد تعديه على مصطفى الجمل حكم مباراة فريقه، أمام 6 أكتوبر برمانة، ضمن منافسات القسم الثالث بشمال سيناء.

أضاف رئيس لجنة الحكام السابق في تصريحات خاصه ببرنامج صفارة عقل بتليفزيون الخليج 365، أنه لابد من الحفاظ على هيبة قضاة الملاعب، وأتمنى أن يكون قرار الشطب نهائيا من المنظومة الرياضية، حتى لا يكون لهذا اللاعب المشطوب أي نشاط بالمنظومة الرياضية، حتى تكون العقوبة رداعة حفاظا على هيبة قضاة الملاعب، موضحا أنه لابد أن يكون هناك رادع في قرار الشطب بعد فترة، كما كان يحدث من قبل اللاعب يوقع عليه الاتحاد قرار الشطب وبعد فترة وقبل الانتخابات يتم رفع الإيقاف عن المشطوبين.

وأشار وجية، أن أبرز مشاكل التحكيم الآن هو التنصيف الذى اعلن عنه البرتغالي بيريرا، والذى أثار جدلا كبيرا بين الحكام إلى جانب أن قرار الحكام الكبار وأصحاب الخبرات يدروا الدورى الممتاز فقط، هذا ليس في صالح التحكيم، ولا الحكام، موضحا أنه من المفروض ألا يبعد الحكام عن المباريات لفترة طويلة حتى لا يفقد حساسية المباريات أي أنه ليس من المعقول أان يدير حكما مباراة كل شهر مثلا، موضحا أن بيريرا أخطاء عندما أعلن عن التصنيف، وكان لابد ان يكون التنصيف غير معلن، ويكون شان داخلي للجنة في تقييم أداء قضاة الملاعب.

واختتم رئيس لجنة الحكام السابق حديثه، بقوله لابد أن يعيد البرتغالي فيتور بيريرا حساباته في هذا التصنيف حتى لا يقضى على عدد كبير من الواعدين والموهوبين تحكيما.