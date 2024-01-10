شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يتمسك بالبقاء فى الزمالك فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالبقاء داخل القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم رغبة نادى البنك الأهلى في الحصول على خدماته.

وتمسك ناصر منسي بالبقاء داخل نادى الزمالك، حيث أبلغ اللاعب مديره الفني معتمد جمال برغبته في عدم الرحيل عن الفريق، خاصة أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل.

وتواجد ناصر منسى بمقر النادى الإثنين الماضى بعد الاطمئنان على صحة والدته، التى كانت تعانى من أزمة صحية خلال الساعات الماضية.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، كشف سبب تغيب ناصر منسى لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب متغيب عن التدريبات بسبب مرض والدته، التى ترقد فى أحد المستشفيات. وأضاف مدير الكرة بالزمالك أن اللاعب حصل على إذن منه للغياب عن التدريب للبقاء بجانب والدته المريضة.