شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم، منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية، والتى يشارك فيها 560 لاعباً ولاعبة يمثلون 37 نادياً وهيئة رياضية، حيث انطلقت المنافسات أمس الثلاثاء وتختتم غدا الخميس.

ومن المقرر أن تشهد بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبى تقييم لاعبى المنتخب الوطنى مع اختيار لاعبين جدد فى حالة انطباق المعايير.

وتعد بطولة الجمهورية أولى بطولات الموسم الجديد للاتحاد، على أن يليها تجارب منتخب ألعاب القوى للدرجة الأولى والناشئين تحت 17 عامًا، المقرر لها يومى 25 و26 يناير الجارى.

يذكر أن المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبى يشارك فى بطولة جائزة دبى الكبرى - بطولة فزاع الدولية - فى الإمارات خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير المقبل.