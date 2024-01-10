شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يخوض مرانه الرئيسى استعدادا للكاميرون بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي منتخب منتخب مصر للناشئات، مرانه الرئيسي اليوم الأربعاء فى الإسكندرية، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكاميرون المحدد لها بعد غد الجمعة، فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في كولومبيا.

ويخوض منتخب مصر لقاء الإياب يوم 21 من الشهر نفسه، على أن تكون المباراة في الكاميرون، وتقام بطولة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.

ومن المتظر أن يشتمل مران منتخب مصر للناشئات الرئيسي اليوم الأربعاء على بعض الجمل الفنية والخططية، التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذيها خلال المباراة.

وتأهل المنتخب الوطنى لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.

واكتسح المنتخب الوطني، ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.