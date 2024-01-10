شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة الرانك العالمى للمصارعة بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة الرانك العالمى، للمصارعة، والتى تقام فى كرواتيا فى الفترة من 10 إلى 14 يناير الجارى، بمشاركة 12 لاعب ولاعبة .
ويشارك المنتخب فى البطولة بقائمة تضم كل من محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع ، مصطفى حسين ، محمد مصطفى متولي، محمد علي جبر، ضياء جودة ، و يوسف حميدة، عمرو رضا ، مصطفى جبر، ضياء جودة وندى مدني وسمر حمزة.
ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة هانى علام عضو مجلس إدارة الاتحا، و رئيس لجنة المسابقات باتحاد المصارعة.
من ناحية أخرى وافق اتحاد المصارعة على المشاركة فى بطولة هنرى ديلجان، التى تقام بباريس خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل.
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