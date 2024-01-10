شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد تحت 20 سنة فى مواجهة المجر وديا استعدادا لبطولة استادات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة اليد تحت 20 سنة نظيره المجرى وديا فى إستاد القاهرة السادسة مساء اليوم الأربعاء ، إستعدادا لبطولة استادات فى نسختها الأولى،و التى تنظمها مصر على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدا الخميس ،حيث يلتقى منتخب مصر نظيره رومانيا السادسة مساءا فى لقاء الإفتتاح ، على أن يتقابل منتخب رومانيا مع المجر الجمعة فى نفس التوقيت قبل أن تختتم السبت بلقاء مصر أمام المجر .

تضم قائمة اللاعبين كلا من ،أحمد عبد الرحيم و يوسف ناجى و يوسف وليد و أحمد تغيان و يوسف أحمد و معاذ عزب و أمين حسين و ياسين عبد المنعم و عمر يوسف و زياد عبد الرحيم و احمد أسامة و محمد عماد و عمر صلاح و زياد حشاد و محمد وائل و أحمد حسن و على ماجد و محمد مؤمن و بلال إبراهيم و عمر مصطفى و أحمد عجلان وعمر عدلان ، و يقود المنتخب فنيا طارق محروس .

وتستضيف ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة جميع المباريات والتدريبات للفرق المشاركة في البطولة.

وتعد هذه البطولة الودية، والتي ستقام في نفس التوقيت من كل عام، استعدادًا للمنافسات التي تخوضها هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة منتخب مصر تحت 20 عاما في بطولة أفريقيا ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا في بطولات أوروبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في نفس الموعد من كل عام بمشاركة منتخبات أكثر في النسخ المقبلة ، لتقوية المنافسة ولتكون خير اعداد للمنتخبات المشاركة لبطولاتهم الرسمية على أن تضم عدد منتخبات أكبر ومن قارات مختلفة.