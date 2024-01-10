شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف البنك الأهلى فى دور المجموعات بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد خالد بشارة في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، اللقاء المثير بين الجونة والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً فريقي، المقاولون العرب والنادي المصري.

ويدخل فريق البنك الأهلي مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، منتشيا، خاصة بعدما اختتم مباريات الدوري قبل فترة التوقف الدولي بفوز كبير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول المسابقة، بينما على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة المباراة، تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال، باحثاً عن استغلال عامل الأرض في تحقيقه أول انتصار بكأس الرابطة.

ويعتبر فريق بيراميدز هو الأغلى في القيمة التسويقية ويليه فريق سيراميكا حامل اللقب عن النسخة الماضية، ثم مودرن فيوتشر بطل النسخة الأولى.