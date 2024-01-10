شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف البنك الأهلى فى دور المجموعات بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد خالد بشارة في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، اللقاء المثير بين الجونة والبنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً فريقي، المقاولون العرب والنادي المصري.
ويدخل فريق البنك الأهلي مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، منتشيا، خاصة بعدما اختتم مباريات الدوري قبل فترة التوقف الدولي بفوز كبير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول المسابقة، بينما على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة المباراة، تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال، باحثاً عن استغلال عامل الأرض في تحقيقه أول انتصار بكأس الرابطة.
ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.
وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن 4 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
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