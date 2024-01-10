شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستغل فترة الراحة لحل أزمة إهدار الفرص والكرات الثابتة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى فترة التوقف الدولى الحالية، فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها فريقه خلال الفترة الماضية، ولم يسعفه ضغط المباريات فى معالجتها منذ بداية الموسم الحالي، فى ظل خوض مباراة كل ثلاثة أيام وعدم وجود وقت كافى لتصحيح هذه الأخطاء مع لاعبيه.

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجارى بكوت ديفوار،على أن يعود ألفريق إلى التدريبات ‏يوم 11 يناير الجارى لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.‏

ويرغب كولر فى الاستفادة من الفترة الطويلة بدون خوض مباريات رسمية فى الوقت الحإلى فى تصحيح كل الأخطاء سواء إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم أو التعامل مع الكرات الثابتة وتخصيص فقرات خاصة فى المران لتطوير أداء اللاعبين فى بعض الجوانب الخططية وابتكار أساليب جديدة فى تنفيذ الكرات الثابتة والتعامل معها.