شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستغل فترة الراحة لحل أزمة إهدار الفرص والكرات الثابتة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستغل مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى فترة التوقف الدولى الحالية، فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها فريقه خلال الفترة الماضية، ولم يسعفه ضغط المباريات فى معالجتها منذ بداية الموسم الحالي، فى ظل خوض مباراة كل ثلاثة أيام وعدم وجود وقت كافى لتصحيح هذه الأخطاء مع لاعبيه.
ويرغب كولر فى الاستفادة من الفترة الطويلة بدون خوض مباريات رسمية فى الوقت الحإلى فى تصحيح كل الأخطاء سواء إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم أو التعامل مع الكرات الثابتة وتخصيص فقرات خاصة فى المران لتطوير أداء اللاعبين فى بعض الجوانب الخططية وابتكار أساليب جديدة فى تنفيذ الكرات الثابتة والتعامل معها.
ويعود الأهلى للتدريبات بدون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم فى أمم أفريقيا ، ويتواجد 7 لاعبين من الأهلى فى المنتخب الوطنى وهم: "محمد الشنأوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية ووياسر إبراهيم ومحمود كهربا".
كما يتواجد الثلاثى الأجنبى مع منتخبات بلادهم فى البطولة ذاتها، وهم التونسى على معلول والجنوب أفريقى بيرسى تأو والمإلى آليو ديانج.
الأهلى سيعود للتدريبات على ملعب التتش بعد راحة سلبية حصل عليها بعد التتويج بالسوبر المصرى الذى اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضى ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.
على صعيد متصل ، تراجع مسئولو الأهلى عن قرارهم السابق بعدم إقامة معسكر للفريق خلال فترة التوقف الدولى الحالية، وأعادوا التفكير فى هذا المُقترح، خاصة بعدما أبدى مارسيل كولر الذى يقضى إجازته حالياً فى سويسرا، ترحيبه بألفكرة.
إدارة الأهلي سبق ورفضت فكرة إقامة معسكر للفريق خلال فترة توقف المنافسات المحلية والقارية الحالية بسبب تواجد عدد كبير من لاعبى ألفريق مع المنتخبات الوطنية فى أمم أفريقيا.
لكن إدارة الأهلى بدأت تُعيد النظر فى هذا الأمر فى ظل رغبة الجهاز ألفنى للفريق بقيادة مارسيل كولر فى تغيير الأجواء وتحدى حالة الملل التى قد يعانى منها ألفريق نتيجة التدريبات اليومية باستاد التتش دون خوض مباريات رسمية.
ومن المقرر أن يُعلن الأهلى موقفه النهائية من فكرة المعسكر الشتوى فى الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولا يرتبط الأهلى بأى منافسات محلية أو خارجية بعد الإعتذار عن كأس الرابطة التى تنطلق النسخة الثالثة منها اليوم ،الأثنين، وستكون أول مباراة رسمية للأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى بملعب الأخير أحد يومى 16 و17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها.
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