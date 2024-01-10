شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب فى كأس الرابطة بمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سيراميكا حامل لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، رحلة الدفاع عن اللقب، عندما يصطدم بخصم عنيد وهو فريق إنبي، خلال اللقاء الذي يقام على عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً فريقي، الإسماعيلي والداخلية.

ويبحث فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي، عن الدفاع عن اللقب والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة خاصة في غياب الأهلي والزمالك، حيث باتت حظوظ الفرق متساوية للوصول إلى اللقب، بينما يرغب فريق إنبي تحت القيادة الفنية لتامر مصطفى في مواصلة تقديم العروض القوية أمام حامل اللقب، والوصول بالفريق البترولي إلى أبعد نقطة في البطولة.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن 4 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.