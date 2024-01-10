كولر يستقر على تغيير مركز خالد عبد الفتاح في الأهلى.. اعرف التفاصيل

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار،على أن يعود الفريق إلى التدريبات ‏يوم 11 يناير الجاري لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.‏

ويعود الأهلي للتدريبات بدون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا ، ويتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا".

كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم فى البطولة ذاتها، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج. الأهلي سيعود للتدريبات على ملعب التتش بعد راحة سلبية حصل عليها بعد التتويج بالسوبر المصري الذي اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

على صعيد متصل ، تراجع مسئولو الأهلي عن قرارهم السابق بعدم إقامة معسكر للفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وأعادوا التفكير فى هذا المُقترح، خاصة بعدما أبدى مارسيل كولر الذي يقضي إجازته حالياً فى سويسرا، ترحيبه بالفكرة.

إدارة الأهلي سبق ورفضت فكرة إقامة معسكر للفريق خلال فترة توقف المنافسات المحلية والقارية الحالية بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق مع المنتخبات الوطنية فى أمم أفريقيا.

لكن إدارة الأهلي بدأت تُعيد النظر في هذا الأمر فى ظل رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر في تغيير الأجواء وتحدى حالة الملل التى قد يعاني منها الفريق نتيجة التدريبات اليومية باستاد التتش دون خوض مباريات رسمية.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي موقفه النهائية من فكرة المعسكر الشتوي في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولا يرتبط الأهلي بأي منافسات محلية أو خارجية بعد الإعتذار عن كأس الرابطة التي تنطلق النسخة الثالثة منها اليوم ،الأثنين، وستكون أول مباراة رسمية للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.