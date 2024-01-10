شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج فاركو فى مواجهة قوية بدور المجموعات فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، يستضيف ستاد الدفاع الجوي، مواجهة قوية بين فريقي، بيراميدز وفاركو، وذلك بمنافسات الجولة لأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً فريقي، طلائع الجيش وزد.
ويدخل فريق بيراميدز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، باحثاً عن أول ألقابه، خاصة بعد حصد برونزية كأس السوبر المصري خلال النسخة الأخيرة، ويتحدى بيراميدز في مباراة اليوم غياب أبرز نجومه، سواء الدوليين مثل مهند لاشين ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي وعلي جبر والذين انضموا إلى المنتخب الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا، أو أسامة جلال والذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب.
بينما على الجانب الآخر، يبحث فريق فاركو عن استغلال بطولة كأس الرابطة في تصحيح الأوضاع ومنح الفرصة لجميع اللاعبين، بعدما تراجعت نتائج الفريق في الدوري بالموسم الجاري ليتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.
ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.
وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن 4 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
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