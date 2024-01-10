بيراميدز يستدرج فاركو فى مواجهة قوية بدور المجموعات فى كأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، يستضيف ستاد الدفاع الجوي، مواجهة قوية بين فريقي، بيراميدز وفاركو، وذلك بمنافسات الجولة لأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً فريقي، طلائع الجيش وزد.

ويدخل فريق بيراميدز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، باحثاً عن أول ألقابه، خاصة بعد حصد برونزية كأس السوبر المصري خلال النسخة الأخيرة، ويتحدى بيراميدز في مباراة اليوم غياب أبرز نجومه، سواء الدوليين مثل مهند لاشين ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي وعلي جبر والذين انضموا إلى المنتخب الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا، أو أسامة جلال والذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب.

بينما على الجانب الآخر، يبحث فريق فاركو عن استغلال بطولة كأس الرابطة في تصحيح الأوضاع ومنح الفرصة لجميع اللاعبين، بعدما تراجعت نتائج الفريق في الدوري بالموسم الجاري ليتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.