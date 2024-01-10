شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأول فى كوت ديفوار اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الأربعاء، أول تدريباته فى كوت ديفوار فى إطار تحضيراته النهائية للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها السبت المقبل، حيث وصلت بعثة الفراعنة مساء أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يخوض المنتخب مرانه بالكامل اليوم على أن يجرى فيتوريا بعض الجمل والخطط التي ينوى الاعتمادعليها في البطولة.

وخاض المنتخب الوطنى معسكر إعداد فى العاصمة الإدارية الجديدة، منذ الثلاثاء، وخاض المنتخب مباراة ودية أمام تنزانيا الأحد، باستاد القاهرة الدولى، انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2 / 0 وهى البروفة الأخيرة استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.