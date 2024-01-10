كأس ايطاليا.. تشكيل ميلان المتوقع لمباراة أتالانتا في ربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق ميلان نظيره أتالانتا، على ملعب "سان سيرو"، في المباراة التى تجمع الفريقين الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس إيطاليا.

تشكيل ميلان المتوقع أمام أتلانتا بكأس إيطاليا

في حراسة المرمى: مايك مانيان.

في الدفاع: دافيدي كالابريا، يان كارلو سيميتش، سيمون كايير، ثيو هيرنانديز.

في الوسط: تيجاني رايندرز، يونس موسى، روبين لوفتس تشيك.

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفييه جيرو، رافاييل لياو.

وحجز ميلان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد تخطى عقبة كالياري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.