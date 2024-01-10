كأس ايطاليا.. تشكيل روما المتوقع لمباراة لاتسيو في الدور ربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الأوليمبيكو، المواجهة المرتقبة التى تجمع بين فريق روما ونظيره لاتسيو في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

تشكيل روما المتوقع أمام لاتسيو في كأس إيطاليا

في حراسة المرمي : روي باتريسيو .

في خط الدفاع : جيانلوكا مانشيني- كريس سمولينج – روجيرإيبانيز دا سيلفا .

في خط الوسط : ليو ناردو سبينازولا – لورينزو بيليغريني -بريان كريستانتي- ريك كارسدورب .

في الهجوم : نيكو لو زانيو لو – باولو ديبالا – تامي أبراهام.

و تأهل فريق روما الى ربع نهائي البطولة بعد تخطى عقبة نظيره كريمونيزي، بهدفين مقابل هدف، فيما استطاع فريق لاتسيو العبور الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد خطف انتصارا صعبا على حساب جنوى بنتيجة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية.