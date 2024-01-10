موعد مواجهتي روما ولاتسيو.. وميلان ضد أتالانتا بالدور ربع النهائي في كأس ايطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا أي سي ميلان أمام نظيره أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان ضد أتالانتا في كأس إيطاليا

ويستضيف ملعب سان سيرو، معقل العملاق الإيطالي مباراة ميلان ضد أتلانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا، المقرر لها الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد أتالانتا في كأس إيطاليا

وتذاع مباراة ميلان وأتالانتا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولات الإيطالية.

وعلى الجانب الأخر، يستضيف ملعب الأوليمبيكو، المواجهة المرتقبة التى تجمع بين فريق روما ونظيره لاتسيو في الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة روما ولاتسيو في كأس إيطاليا

وتقام مباراة روما ولاتسيو في كأس إيطاليا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في كأس إيطاليا

وتذاع مباراة روما ولاتسيو مساء اليوم في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ايطاليا عبر شاشة قناة AD SPORTS Premium 1