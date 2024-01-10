اليوم.. توقيع بروتوكول بين الاتحادين المصري والدولي للريشة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين الدولي والمصري للريشة الطائرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، من أجل تطوير اللعبة في مصر خلال الـ4 سنوات المقبلة.

ومن المنتظر، أن يشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور سوسن تقوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي والتي ستنوب عن ممثلي الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وتضم مراسم توقيع الاتفاقية، عرض فيديو لإنجازات الاتحاد المصري للريشة الطائرة وكلمة للسادة الحضور، وإطلاق الشعار والهوية البصرية الجديدة للاتحاد المصري للريشة الطائرة، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية بين الاتحادين الدولي والمصري، وتكريم الشركاء.

وكان مسؤولو الاتحاد الدولي قد استقروا على منح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة في العالم لتطوير اللعبة في كافة مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الآونة الأخيرة من الأنشطة المحلية والمشاركات الدولية، وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر.

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار مصر من ضمن 150 دولة للمنافسة على هذه المنحة ثم تم تصفيتهم لـ15 دولة قبل فوز مصر بالمركز الأول من أجل تنفيذ برنامج المنحة لتكون مصر هي صاحبة الريادة في أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بناءً على تقييم الاتحاد الدولي لأعضائه من خلال الاستبيان الذي تم بمعرفة مسؤولي التطوير بالاتحاد الدولي بناءً على ما تم إنجازه من الاتحاد المصري والقفزة الهائلة لمستوى ونتائج الريشة الطائرة خلال الفترة الماضية.