مصر تستضيف بطولة العالم الشاملة للرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، باستضافة مصر لبطولة العالم للرماية الشاملة علي مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، في الفترة من 24 يناير وحتي 10 فبراير.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية.



وأشار الوزير إلي أن النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، تأتي بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحاد المصري للجمباز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



