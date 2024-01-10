انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، والتى يشارك فيها 560 لاعبا ولاعبة يمثلون 37 نادياً وهيئة رياضية، حيث انطلقت المنافسات أمس الثلاثاء، وتختتم غدا الخميس.

من المقرر أن تشهد بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبى تقييم لاعبى المنتخب الوطنى مع اختيار لاعبين جدد فى حالة انطباق المعايير.

تعد بطولة الجمهورية أولى بطولات الموسم الجديد، يليها تجارب منتخب ألعاب القوى للدرجة الأولى والناشئين تحت 17 عامًا، المقرر لها يومى 25 و26 يناير الجارى.

يذكر أن المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبى يشارك فى بطولة جائزة دبى الكبرى - بطولة فزاع الدولية - فى الإمارات خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.