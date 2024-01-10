اتحاد جدة يستقر على رحيل ثنائي أجنبي..وهذا موقف حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استقر نادي اتحاد جدة السعودي على رحيل ثنائي أجنبي من الفريق، لتصبح قائمته في النهاية 8 لاعبين أجانب فقط.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، وفقا لمصادرها، أن الثنائي رومارينيو دا سيلفا ومارسيلو جروهي يدرسان عدة عروض بعد الدخول في فترة الانتقال الحر من عقدهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد ينوي الإبقاء على 8 لاعبين أجانب في قائمة الفريق، التي تضم حاليا 10 لاعبين، لهذا يدرس رحيل الثنائي البرازيلي.

كما أكدت الصحيفة أن أحمد حجازي سيتم إعادة قيده في قائمة الأجانب، فيما يتم دراسة ضم لاعب أجنبي بدلا من حوتا.

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