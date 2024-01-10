وزير الرياضة يُشيد باستضافة مصر البطولة الأفريقية لرفع الأثقال للكبار المؤهلة لأوليمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، باستضافة وتنظيم البطولة الأفريقية لرفع الأثقال للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس، والمزمع اقامتها بنادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 2-10 فبراير القادم.



وأكد الوزير علي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

أشرف صبحي: كل التوفيق للأبطال المصريين بتقديم أداء متميز والتأهل إلي أوليمبياد باريس



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



وعبر وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للأبطال المصريين، بتقديم أداء متميز والتأهل إلي أوليمبياد باريس، والحاق بزملائهم في الألعاب الأخري الذين تأهلوا مؤخراً.