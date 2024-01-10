شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - قررت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى إقامة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، مارس المقبل.

من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 21 إلى 24 من شهر مارس المقبل.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن إقامة البطولة في شرم الشيخ يأتي في إطار دمج الرياضة مع السياحة، لإبراز أهم معالم مصر السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشار مصطفى إلى التنسيق المستمر بين اللجنة البارالمبية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتخرج البطولة بأفضل صورة كعادة مصر في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.

كانت مصر قد استضافت بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في نوفمبر الماضي، ونجح منتخب مصر في حصد 26 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و11 فضية، و4 ميداليات برونزية، بالإضافة إلى حصد 6 ميداليات متنوعة في منافسات الفرق والمختلط.

شارك وقتها في منافسات البطولة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة، هي: إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.