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"على الطريقة الفلسطينية".. شكل جديد في تقديم صفقة الأهلي وسام أبو علي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، شكل جديد، في تقديم الفلسطيني، وسام أبو علي، صفقة النادي الأهلي الجديدة، بعد التعاقد معه بشكل رسمي.


قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "البعض طلب شكل جديد في تقديم اللاعب وسام أبو علي، طالما هو فلسطيني في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها إخواننا في غزة حاليا".


أكمل: "طبعا السياسية بعيدة عن خالص، يعني البعض قال الكوفية الفلسطينية تكون موجودة، والبعض الآخر قال لابد من وجود رسالة مبطنة وأنا شخصيا مع الكلام ده".


أوضح: "الرياضة هي القوى الناعمة في العالم كله، لأنها بتوصل لكل البيوت بسهولة، وسوف تكون رسالة قوية جدا".


أتم تصريحاته: "بطالب الجميع عدم التسرع في الحكم على مستوى وسام أبو علي، وبلاش نمشي ورا الفيديوهات، ولك في موديست عبرة، اللي منقدرش نقول لغاية دلوقتي عليه حلو ولا وحش".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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