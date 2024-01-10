"على الطريقة الفلسطينية".. شكل جديد في تقديم صفقة الأهلي وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، شكل جديد، في تقديم الفلسطيني، وسام أبو علي، صفقة النادي الأهلي الجديدة، بعد التعاقد معه بشكل رسمي.



قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "البعض طلب شكل جديد في تقديم اللاعب وسام أبو علي، طالما هو فلسطيني في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها إخواننا في غزة حاليا".



أكمل: "طبعا السياسية بعيدة عن الرياضة خالص، يعني البعض قال الكوفية الفلسطينية تكون موجودة، والبعض الآخر قال لابد من وجود رسالة مبطنة وأنا شخصيا مع الكلام ده".



أوضح: "الرياضة هي القوى الناعمة في العالم كله، لأنها بتوصل لكل البيوت بسهولة، وسوف تكون رسالة قوية جدا".



أتم تصريحاته: "بطالب الجميع عدم التسرع في الحكم على مستوى وسام أبو علي، وبلاش نمشي ورا الفيديوهات، ولك في موديست عبرة، اللي منقدرش نقول لغاية دلوقتي عليه حلو ولا وحش".