اتحاد التزحلق الفني على الجليد يشارك لأول مرة في معسكر الرياضات الأولمبية الشتوية بكوريا

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الاتحاد المصري للتزحلق الفنى على الجليد «Ice Skate Egypt» برئاسة الدكتورة هبة جرجس في المعسكر الشتوي المقام في دولة كوريا الجنوبية بدعوة من المنظمة الدولية «Pyeongchang Legacy Foundation» للرياضات الأولمبية الشتوية.

وقالت هبة جرجس رئيس الاتحاد المصري للتزحلق الفنى على الجليد، إن مشاركة مصر في هذا المعسكر يعد استكمال للجهود الدولية للاتحاد في المشاركة في كافة الفعاليات والبطولات الدولية من أجل منح اللاعبين الخبرة الكافية والاحتكاك المباشر مع اللاعبين من مختلف دول العالم.

وتابعت أنه حتى يومنا هذا شهد المعسكر الشتوي المقام في دولة كوريا الجنوبية في نسخته العشرين مشاركة 97 دولة في المعسكر الذي يضم نخبة من المشاركين الذين سيقومون بالمشاركة في الأولمبياد الشتوية للناشئين المقامة في مدينة كانجوان بدولة كوريا الجنوبية 19 يناير الجاري.

وكشفت رئيسة الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد أن مشاركة مصر في هذا المعسكر الشتوي يعد الأول من نوعه وتم دعوة مصر من جانب المنظمة وذلك نظرا للطفرة الفنية التي شهدها الاتحاد الذي تم تأسيسه مؤخرا مع حصول اللاعبين على فرصة التواجد في الملاعب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية للتدريب.

ويشارك في المعسكر الشتوي في نسخته العشرين كلا من اللاعبات ‎سلمى السقا، ‎سارة أبو السعود، ‎كاميليا أبو المكارم وبرئاسة الدكتورة هبة جرجس رئيس الاتحاد المصري للتزحلق الفنى على الجليد.