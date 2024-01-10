من هداف كولومبيا إلى لاعب الجابون.. أبرز اللاعبين الذين اتهموا بتزوير أعمارهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استدعت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاعب منتخب الجابون كانجو كاكو، لتفسير كيف تم تسجيل ميلاده عام 1990، على الرغم من وفاة والدته عام 1986.

ونشر موقع "كروناكي دي سبولياتويو" الإيطالي قصص لاعبين اتهموا بالتلاعب في تواريخ ميلادهم الحقيقية، أشهرهم راداميل فالكاو هداف المنتخب الكولومبي.

راداميل فالكاو

لحقت راداميل فالكاو هداف منتخب كولومبيا شبهات حول عمره الحقيقي، إذ انتشر حينها أن عمره 29 عاما ليس 27، لهذا أرسل شهادة ميلاده إلى صحيفة "إل تيمبو" الإسبانية، وكان السبب في هذه الأخبار مدير معهد في كولومبيا، وأكد أنه لديه وثائق تثبت أنه ولد في 1984 ليس 1986.

عبيدي بيليه

حصل عبيدي بيليه أسطورة غانا على الكرة الذهبية 3 مرات، وخلال احترافه في نادي تورينو الإيطالي من عام 1994 إلى 1996 كذب بخصوص عمره الحقيقي، من أجل المشاركة في دورة للشباب، لكن فشل المحققون في إثبات حالة التزوير.

أنتوني يبواه

اعترف الغاني أنتوني يبواه، بعد عامين من اعتزاله، بأن عمره الحقيقي أقل من المعلن بسنتين، ويعود السبب إلى أنه في بداية لعبه في أوائل التسعينيات كان يريد اللعب في دوري المحترفين والانتقال إلى فريق أشانتي كوتوكو.

جوزيف مينالا

يعد الكاميروني جوزيف مينالا صاحب أشهر قضية تسنين في الكرة العالمية، إذ تصدر اللاعب عناوين الصحف عام 2014، بسبب مظهره و ملامحه التي تبدو كرجل عجوزا.

وتعرض اللاعب للطعن في عمره من قبل عدة أطراف، عندما طلبه لاتسيو للعب مع فريق الناشئين، وقيل حينها إن عمر اللاعب 42 وليس 17 عاما، لكن الاتحاد الإيطالي قام بتبرئته وأكد صحة عمره.

جونزالو كيلا أو أنخيل كيمي

في عام 2003 في الإكواردور، ذهب الصديقان لخوض اختبارات أحد الأندية، لكن كان يجب ألا يتجاوز عمر اللاعب 21 عاما، وأعجب المدربون باللاعب الأكبر سنا وهو أنخيل كيمي، لهذا قرر اللاعب استعارة هوية صديقه الأصغر سننا، مقابل اتفاق مالي بين الطرفين.

وتألق اللاعب في دوري المحترفين، لكن اعترف جونزالو بالتزوير وتمت معاقبته بالسجن سنتين.

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