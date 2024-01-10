شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يحول تأخره للفوز على البنك الأهلى بثلاثية فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الجونة في الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وحول الجونة تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بنتيجة 3 / 1 مع نهاية المباراة، حيث نجح في تسجيل ثلاثية بالشوط الثاني للمباراة.

سجل كريم بامبو هدف التقدم للبنك الأهلي في الدقيقة 25 بعد استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على يمين صبحي سليمان حارس مرمى الجونة.

وسجل أيمن موكا هدف التعادل للجونة في الدقيقة 49 من ركلة جزاء قبل أن يحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 عن طريق أشرف مجدي من تسديدة أرضية مباغتة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم الأيمن ودخلت الشباك.

وأحرز أشرف مجدي الهدف الثالث للجونة في الدقيقة 76 بعدما استغل خطأ من حارس مرمى الجونة في إبعاد الكرة وسددها على يمين الحارس، فيما ألغى حكم الراية هدف الجونة الرابع عن طريق باسم ياسر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بسبب التسلل، وانتهت المباراة بفوز الجونة 3 / 1.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود - أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - عبد الله هاشم عبادي - أليو جاتا.

الوسط: إمانويل لاكي – محمد الصباحي – أيمن موكا.

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا – جابرييل تشوكويدي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

الحارس: أحمد صبحي.

الدفاع: محمد بسيوني – محمود الجزار – أيمن أشرف – عاصم صلاح.

الوسط: سيرجي أكا – أحمد النادري.

أمامهما: أحمد مدبولي – محمد عبد اللطيف "جريندو" – محمود قاعود.

الهجوم: كريم بامبو.

ويعتبر فريق بيراميدز هو الأغلى في القيمة التسويقية ويليه فريق سيراميكا حامل اللقب عن النسخة الماضية، ثم مودرن فيوتشر بطل النسخة الأولى.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن 4 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.