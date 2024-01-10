شكرا لقرائتكم خبر عن الرابع من القارة العجوز.. تاريخ صفقات الأهلى من أندية أوروبا بعد ضم وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما مع شكوى الفريق الأحمر من أزمة في مركز المهاجم الصريح، ليكون أبو علي رابع صفقاته القادمة من أندية أوروبية.

وسبق وتعاقد الأهلي مع 3 صفقات من أندية أوروبية قبل حسم صفقة وسام أبو علي، ليكون أبو علي اللاعب الرابع الذي يترك أوروبا من أجل تحقيق مجد جديد داخل جدران نادي القرن الإفريقي.

وسبق ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم فريق كليمانروك الأسكتلندي والذي انضم في عهد حسام البدري عام 2017 ورغم أن اللاعب بدأ في التألق مع الفريق الأحمر وأظهر مستويات قوية، ولكن فجأة هرب من النادي بدون سابق إنذار للجهاز الفني أو الإدارة، ليتم ملاحقته فيما بعد قبل أن يحصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب قرابة مليون ونصف المليون دولار.

وثاني الصفقات التي نجح الأهلي في ضمها من أندية أوروبية هو السنغالي إليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي السابق، والذي انضم للأهلي في عهد السويسري رينيه فايلر عام 2020، ورغم أنه كان يسير بشكل جيد مع السويسري، إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي أخرجه من حساباته تماما قبل أن يتم تسويقه خارجيا من خلال إعارته مرتين لأندية أنقرة جوجو التركي ثم إميان الفرنسي، ويتم بيعه للنادي الفرنسي في وقت لاحق.

وثالث صفقات الأهلي القادمة من أوروبا هو الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دوتموند الألماني السابق ، في فترة الانتقالات الصيفية ببداية الموسم الحالي 2023 / 2024، حيث لم يتمكن اللاعب الفرنسي من إثبات جدارته مع الأهلي حتى الآن ويعاني من من عدم التأقلم الكافي داخل قلعة الجزيرة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف فوز الأهلي على مودرن فيوتشر في مباراة السوبر المصري وساهم في تتويج فريقه باللقب رقم 14 في تاريخه.