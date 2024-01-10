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أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا أمام إنبي بكأس الرابطة.. وبلحاج على الدكة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في مباراة كأس الرابطة المحترفة والتي تجمعهما اليوم في الجولة الأولى للبطولة.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري  - إسلام المزين- رجب نبيل - عبد الرحمن بودي. 

 

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل -محمد إبراهيم - صديق ايجولا.

 

خط الهجوم: احمد ياسر ريان .

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - علاء مارسليو- احمد بلحاج - احمدالقرموطي - محمود زلاكة - مروان عثمان - چون ايبوكا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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