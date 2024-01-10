شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا أمام إنبي بكأس الرابطة.. وبلحاج على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في مباراة كأس الرابطة المحترفة والتي تجمعهما اليوم في الجولة الأولى للبطولة. وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد شكري - إسلام المزين- رجب نبيل - عبد الرحمن بودي. خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل -محمد إبراهيم - صديق ايجولا. خط الهجوم: احمد ياسر ريان . يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - علاء مارسليو- احمد بلحاج - احمدالقرموطي - محمود زلاكة - مروان عثمان - چون ايبوكا.

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