شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على إنبى بهدف نظيف فى الشوط الأول بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيراميكا الشوط الأول متقدما على إنبى بهدف نظيف سجله صديق أوجولا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً فريقي، الإسماعيلي والداخلية.

دخل سيراميكا المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - إسلام المزين- رجب نبيل - عبد الرحمن بودي،خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل -محمد إبراهيم - صديق ايجولا،خط الهجوم: احمد ياسر ريان .

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - علاء مارسليو- احمد بلحاج - احمدالقرموطي - محمود زلاكة - مروان عثمان - چون ايبوكا.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كما يلي: حراسة المرمى: رضا السيد،الدفاع : أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - سيف الخشاب - مروان داود،خط الوسط : مصطفى شكشك - أحمد العجوز - علي أوسكار - مودي ناصر،الهجوم : يوسف لبيب - محمد النحاس.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن 4 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.