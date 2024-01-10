شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول بكأس الرابطة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق فاركو على نظيره بيراميدز بهدف دون رد من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاء هدف فريق فاركو من علامة الجزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول عن طريق عمرو جمال عقب لمس أحمد فتحى للكرة باليد داخل منطقة جزاء بيراميدز.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من قبل لاعبو فريق بيراميدز وأهدار العديد من الفرص للتهديف عن طريق يوسف أسامة وفخرى لاكاى بينما ظهرت هجمات فريق فاركو على فترات كبيرة عن طريق سيف تيرى وعمرو جمال.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكوالمباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: أحمد فتحي- محمود دونجا- أحمد توفيق- كريم حافظ.

الوسط: سيف جعفر- وليد الكرتي- أوجو صامويل- يوسف أسامة- محمد رضا بوبو.

الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب القائم بأعمال المدير الفني للفريق كالتالى :

محمود السيد في حراسة المرمى وعبد الله بكري وأحمد عوض وأحمد الصغيري وجابر كامل في الدفاع، ومحمود عماد وأحمد فؤاد ووليد علي وأحمد البحراوي في الوسط، وسيف تيري وعمرو جمال في الهجوم.