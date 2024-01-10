شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الإسكواش تعلن إيقاف السويسري ستاينمان لمدة 8 أسابيع وغرامة ألفي جنيه إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة محترفي الاسكواش (PSA) عن إيقاف ديميتري ستاينمان لمدة ثمانية أسابيع من جولة PSA - بدءًا من 21 ديسمبر - بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 جنيه إسترليني.

تم اتهام ستاينمان بانتهاك مدونة قواعد سلوك PSA المتعلقة بما يلي: -

المادة 4.L "إساءة استخدام المضرب أو المعدات" خلال مباراة الجولة الأولى مع تيموثي براونيل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 7 أكتوبر 2023.

المادة 4.P "اللعب الخطير" خلال مباراته في الجولة الأولى مع تيموثي براونيل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 7 أكتوبر 2023.

تمت ترقية هذه الاتهامات إلى خرق للمادة 4.ج "السلوك المشدد" من قبل اللجنة التأديبية في PSA.

قبل ستاينمان العقوبة ومن المقرر أن يغيب عن المشاركة في بطولات PSA حتى 15 فبراير 2024.