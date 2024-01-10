شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رواندا يخوض أولى تدريباته بالقاهرة استعدادا لأمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب رواندا أول تدريباته بالقاهرة ، إستعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد فى نسختها ال 26 للرجال و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجارى ، و من المنتظر أن يخوض المنتخب الرواندي مباراة ودية مساء اليوم أمام نادى الزهور.

ويلعب المنتخب الرواندي ضمن منتخبات المجموعة الأولى ببطولة افريقيا و التى تضم منتخب الرأس الاخضر و منتخب زامبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجارى، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقى وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة فى ربع نهائى البطولة.

وحال فوز مصر وتونس فى الدور ربع النهائى سيلعب المنتخبين فى نصف النهائى.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا