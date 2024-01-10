شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وسيف تيري يقودان هجوم فاركو أمام بيراميدز بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد خطاب القائم بأعمال المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام بيراميدز والتي تجمعهما على استاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي، محمود السيد في حراسة المرمى وعبد الله بكري وأحمد عوض وأحمد الصغيري وجابر كامل في الدفاع، ومحمود عماد وأحمد فؤاد ووليد علي وأحمد البحراوي في الوسط، وسيف تيري وعمرو جمال في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد سعيد شيكا ومحمود البدري وياسين السيد وأحمد شريف ومروان مجدي ومحمد فخري ومحمد بنجورا ومحمود جهاد وعمر رضا.

فيما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود دونجا - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: سيف جعفر - وليد الكرتي - أوجو صامويل - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - كريم الطيب - إسلام عيسى - محمود أوكا